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ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:34 น. (ครั้งที่ 8) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,900.00 ขายออก 66,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 64,581.60 บาท ขายออก 66,900.00 บาท