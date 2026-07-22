รมว.กต.กำชับสถานทูต-กงสุลไทยจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง เสี่ยงสู้รบอีกครั้ง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อประเมินสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่สุ่มเสี่ยงเกิดการสู้รบอีกครั้ง ว่า เป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ เนื่องจากมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เราจึงมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยเหล่านี้
สำหรับการปะทะครั้งที่แล้ว เราได้อพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ที่จะกลับมาสู้รบกันอีกครั้ง จึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร และมีแนวโน้มไปในทิศทางใด แต่ที่สำคัญต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
สำหรับการปะทะครั้งที่แล้ว เราได้อพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ที่จะกลับมาสู้รบกันอีกครั้ง จึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร และมีแนวโน้มไปในทิศทางใด แต่ที่สำคัญต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์