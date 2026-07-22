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หุ้นไทยเปิดภาคเช้านี้ ร่วง 11.02 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 26,913.5 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ก.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,641.95 จุด ลดลง 11.02 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.67 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 26,913.5 ล้านบาท