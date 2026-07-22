นายกฯ สั่งทบทวนแนวทางพัฒนาแลนด์บริดจ์ ควบคู่เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ ควบคู่กับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ (Missing Links) ทั้งระบบรางและระบบถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การค้า และการลงทุนของประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค หากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วง จะช่วยให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จ
ส่วนสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลก โดยเฉพาะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งทางถนน ทางราง ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค หากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วง จะช่วยให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จ
ส่วนสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลก โดยเฉพาะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งทางถนน ทางราง ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว