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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 1,050 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 1,050 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,600.00 บาท ขายออก 65,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 64,293.56 บาท ขายออก 66,600.00 บาท