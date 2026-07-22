ทสภ.แนะเลี่ยงใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เข้าสุวรรณภูมิ หลังมีเหตุขัดข้อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า ขอแนะนำผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นการชั่วคราว หลังมีการแจ้งเหตุขัดข้องด้านเทคนิค ให้บริการเดินรถได้เพียง 1 ขบวน โดยขอให้พิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือก เพื่อป้องกันผลกระทบจากความล่าช้าในการเดินทาง ได้แก่ รถแท็กซี่สาธารณะ, รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (Grab และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต), รถโดยสารสาธารณะ, รถลีมูซีนของท่าอากาศยาน และรถยนต์ส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว ควรวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือก รวมถึงแนะนำเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องดังกล่าว โดย ทสภ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากช่องทาง Facebook ของ Airport Rail Link
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว ควรวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือก รวมถึงแนะนำเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องดังกล่าว โดย ทสภ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากช่องทาง Facebook ของ Airport Rail Link