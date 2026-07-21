กรมพัฒนาธุรกิจฯ สั่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บัตรคนจน ปมมีชื่อเป็นหุ้นส่วนบริษัท

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 9,314,253 ราย โดยในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ คือ มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน/บริษัท โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในส่วนที่มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน/บริษัทอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำนวน 139,804 ราย แบ่งเป็น 1) มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 ราย 2) มีรายชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ ได้ส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำนวน 139,804 ราย แบ่งเป็น 1) มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 ราย 2) มีรายชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ ได้ส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป