กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ "โมเดล BEER" ยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิง

นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคุ้มครองผู้บริโภค คนที่ 3 พร้อมคณะ แถลงผลการพิจารณากรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการย่านลาดพร้าว เสนอโมเดล BEER เป็นแนวทางยกระดับการกำกับดูแลสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
สำหรับ โมเดล BEER ยกระดับการกำกับดูแลสถานบริการ ประกอบด้วย B (Bureau) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ E (Enlist) จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนสถานประกอบการให้เป็นระบบ ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ปัจจุบันสถานบริการที่สามารถเปิดให้บริการเกินเวลา 02.00 น. มีประมาณ 147 แห่ง แต่พื้นที่ที่มีการกำหนดโซนนิ่งอย่างชัดเจนมีเพียงไม่กี่แห่ง จึงต้องมีการจัดทำทะเบียนที่ครบถ้วน จากข้อมูลที่ได้รับ ยังมีสถานประกอบการอีกมาก ที่ไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน หากปล่อยไว้ เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็อาจเกิดซ้ำอีกได้
สำหรับ โมเดล BEER ยกระดับการกำกับดูแลสถานบริการ ประกอบด้วย B (Bureau) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ E (Enlist) จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนสถานประกอบการให้เป็นระบบ ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ปัจจุบันสถานบริการที่สามารถเปิดให้บริการเกินเวลา 02.00 น. มีประมาณ 147 แห่ง แต่พื้นที่ที่มีการกำหนดโซนนิ่งอย่างชัดเจนมีเพียงไม่กี่แห่ง จึงต้องมีการจัดทำทะเบียนที่ครบถ้วน จากข้อมูลที่ได้รับ ยังมีสถานประกอบการอีกมาก ที่ไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน หากปล่อยไว้ เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็อาจเกิดซ้ำอีกได้