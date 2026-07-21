สมเด็จธงชัยฯ-รมว.สธ.ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพลังบวก พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข

วันนี้ (21 ก.ค.) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังบวก พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ที่อาคารใต้พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวในนามมหาเถรสมาคมว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด ราชการ ในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนอย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาวัด ส่งเสริมสุขภาพ และพระศิลานุปัฏฐากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงขออนุโมทนาสาธุการ ในกุศลเจตนาและกุศลจริยาของท่านพระเถรานุเถระและพระศิลานุปัฏฐากทุกรูปในโอกาสนี้ด้วย
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวในนามมหาเถรสมาคมว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด ราชการ ในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนอย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาวัด ส่งเสริมสุขภาพ และพระศิลานุปัฏฐากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงขออนุโมทนาสาธุการ ในกุศลเจตนาและกุศลจริยาของท่านพระเถรานุเถระและพระศิลานุปัฏฐากทุกรูปในโอกาสนี้ด้วย