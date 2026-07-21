"ศุภมาส" ลงพื้นที่ตรวจชุดสังฆทานย่านเสาชิงช้า ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ที่ย่านเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แหล่งจำหน่ายสังฆภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานเขตพระนคร และผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาคประชาชน ร่วมตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 29-30 กรกฎาคมนี้ ซึ่งประชาชนนิยมเลือกซื้อชุดสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เน้นการทำงานเชิงรุก ป้องกันก่อนเกิดปัญหา โดย สคบ. ได้ตรวจสอบการจัดทำและแสดงฉลากสินค้า กรมการค้าภายในตรวจสอบการแสดงราคา ณ จุดจำหน่าย พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจปูพรมทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้า และไม่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดิฉันยังได้ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกพื้นที่ มีการตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมอีกด้วย
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เน้นการทำงานเชิงรุก ป้องกันก่อนเกิดปัญหา โดย สคบ. ได้ตรวจสอบการจัดทำและแสดงฉลากสินค้า กรมการค้าภายในตรวจสอบการแสดงราคา ณ จุดจำหน่าย พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจปูพรมทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้า และไม่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดิฉันยังได้ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกพื้นที่ มีการตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมอีกด้วย