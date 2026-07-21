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หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +6.97 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 97,960.99 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหุ้นไทย วันนี้ (21 ก.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,652.97 จุด ปรับขึ้น 6.97 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.42 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 97,960.99 ล้านบาท