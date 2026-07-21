ครม.เห็นชอบ ขรก.-เจ้าหน้าที่รัฐ-พนง.รัฐวิสาหกิจ ลาร่วมโครงการอุปสมบท ถวาย สมเด็จพระบรมพันปีหลวง

วันนี้ (21 ก.ค.) น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรม อุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 7-19 สิงหาคม 2569 โดยไม่ถือเป็นวันลา
สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป (อายุ 20-75 ปี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 คน ได้แก่ (1) สุภาพบุรุษ จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการบรรพชา–อุปสมบท (2) สุภาพสตรี จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิ (3) สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี จำนวน 40 คน ได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรม และ (4) จิตอาสาคณะดำเนินโครงการฯ จำนวน 20 คน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป (อายุ 20-75 ปี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 คน ได้แก่ (1) สุภาพบุรุษ จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการบรรพชา–อุปสมบท (2) สุภาพสตรี จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิ (3) สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี จำนวน 40 คน ได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรม และ (4) จิตอาสาคณะดำเนินโครงการฯ จำนวน 20 คน