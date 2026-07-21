นายกฯ สั่ง มท.จัดพื้นที่อำนวยความสะดวก ปชช.เข้าอุทธรณ์ปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย จัดพื้นที่อุทธรณ์ ส่วนประชาชนคนไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง ก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพิ่มเติม
ส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นเดียวกัน โดยให้ดูว่ากฎหมายข้อไหนที่สามารถใช้อำนาจยกเว้น เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิ์ประชาชน หรือทะเบียนขาดต่อชำระเป็นเวลานาน การจะไปยกเลิกต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลัง ตรงนี้ต้องไปพิจารณาว่าจะยกเลิกอย่างไร เพราะเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำเป็นต้องจัดระบบทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นข้อสั่งการนายกฯ
ส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นเดียวกัน โดยให้ดูว่ากฎหมายข้อไหนที่สามารถใช้อำนาจยกเว้น เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิ์ประชาชน หรือทะเบียนขาดต่อชำระเป็นเวลานาน การจะไปยกเลิกต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลัง ตรงนี้ต้องไปพิจารณาว่าจะยกเลิกอย่างไร เพราะเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำเป็นต้องจัดระบบทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นข้อสั่งการนายกฯ