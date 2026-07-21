xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 13 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 65,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.42 น.ครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,353.64 บาท