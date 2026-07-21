กองสลากเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาท ต่อปี เนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทน และเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเอง ทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ นั้น
พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม หากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป สำนักงานฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายฯ ได้ ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ
ทั้งนี้ สำนักงานฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม