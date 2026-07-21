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"ไผ่ ลิกค์"โพสต์แฉมีปิดห้องคุยแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "การแต่งตั้งโยกย้ายมีการย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือการปิดห้องคุยมันเป็นความจริงและการรีดเลือดจากข้าราชการให้ทำงานผิดมันมีจริงเหรอ"