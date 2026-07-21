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ราคาทองคำครั้งที่ 10 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.47  น.ครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,156.56 บาท