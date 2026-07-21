นายกฯ พีอาร์การจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ นำรายได้ช่วยผู้ประสบความเดือดร้อน-เป็นทุนการศึกษา

วันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 09.45 น. การประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
โดยรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ