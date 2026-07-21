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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 5.45 จุด มูลค่าซื้อขาย 53,540.36 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,651.45 จุด ปรับขึ้น 5.45 จุด หรือ 0.33% มูลค่าซื้อขาย 53,540.36 ล้านบาท