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หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 1.54 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,410.13 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,644.46 จุด ปรับลง 1.54 จุด หรือ 0.09% มูลค่าซื้อขาย 32,410.13 ล้านบาท