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เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 64,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.06  น.ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,625.96 บาท