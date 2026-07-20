เขตลาดกระบัง สั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว หลังพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

วันนี้ (20 ก.ค.) นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตลาดกระบัง และดำเนินการติดประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก่สถานประกอบการที่ตรวจพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
ตามมาตรการของกรุงเทพมหานครในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่ง ปิดสถานประกอบการบางแห่งในพื้นที่เขตเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบการจะดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง
สำนักงานเขตลาดกระบังจะดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ
หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟถูกปิด ประตูฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ หรือพบสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน Traffy Fondue เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป