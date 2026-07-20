xs
xsm
sm
md
lg

"เซี่ยเสียน"นักแสดงอาวุโสของฮ่องกง เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก ในวัย 89 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เซี่ยเสียน นักแสดงอาวุโสระดับตำนานของฮ่องกง ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก ในวัย 89 ปี หลังมีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา