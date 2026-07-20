ปตท.แจงเหตุระเบิดในปั๊ม NGV ศรีราชา เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุ

เพจ Energy News Center โพสต์ระบุว่า ปตท. ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ปตท.ทรายทองบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ชี้แจงกรณีห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ปตท. ทรายทองบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) ทั้งนี้ ภายหลังรับแจ้งเหตุ ปตท. ส่งทีมระงับเหตุฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์ในทันที โดยดำเนินการตัดแยกระบบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และปิดให้บริการสถานีบริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่ จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 1 ราย
ขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียด และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม พร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป