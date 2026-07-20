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ปั๊มแก๊ส NGV ระเบิดที่ชลบุรี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุระเบิดภายในปั๊มแก๊ส NGV พื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดถนนสาย 331 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นายสันติ ดวงศรี ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำส่งศพชันสูตรโรงพยาบาลแหลมฉบัง