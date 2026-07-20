รมช.ดีอี หารือ สดช.-NT-กสทช. ติดตามความพร้อมยกระดับโครงการเน็ตประชารัฐ

วันนี้ (20 ก.ค.) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อติดตามความพร้อมในการยกระดับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “เน็ตประชารัฐ” รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสัญญาณโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลและจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ
การหารือครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน