กทม.เร่งเดินหน้าจัดระเบียบเมือง ปราบแรงงานต่างด้าวผิด กม.–นอมินี -ยาเสพติด

วันนี้ (20 ก.ค.) เวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ผอ.รมน.กทม.) พร้อมคณะ หารือร่วมกับ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมคณะ ณ ห้องอมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
นายชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนด้านความมั่นคง จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนร่วมกัน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการกระทำผิดของคนต่างชาติ ครอบคลุมการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย การใช้นอมินี รวมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับการทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ และ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมในวงกว้าง
ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมและคณะทำงานย่อย เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร การข่าว และการสนธิกำลังระหว่างกรุงเทพมหานคร กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นของประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาจะใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่จะดำเนินการตรวจสอบทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ด้าน พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ กล่าวว่า กอ.รมน. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ โดยจะนำศักยภาพและผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางเข้ามาเสริมการทำงานของ กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อน พร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร