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หุ้นไทยปืดตลาดบวก 6.96 จุด มูลค่าการซื้อขาย 93,400.46 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,646.00 จุด ปรับขึ้น 6.96 จุด หรือ 0.42% มูลค่าการซื้อขาย 93,400.46 ล้านบาท