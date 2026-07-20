นายกฯ เดินทางเยี่ยมชมวัดลามะ ส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมไทย-จีน

วันนี้ (20 ก.ค.) เวลา 15.00 น. (ตามเวลากรุงปักกิ่ง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมวัดลามะ พร้อมจุดธูปสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ภายในวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทย-จีนให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-จีน
วัดลามะ "ยงเหอกง" แปลเป็นไทยว่า "พระตำหนักยงเหอ" สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1694 อดีตเคยเป็นที่ประทับของ 2 จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงและเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม 4 สายหลักแห่งชนชาติจีน คือ ชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของปักกิ่ง