มะเร็งปอดคร่าชีวิต"หรั่ง ธุระพล" สส.ภูมิใจไทย ในวัย 69 ปี

นางปัญญสิริย์ ธุระพล นายก อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภรรยา นายหรั่ง ธุระพล สส.เขต 3 อุดรธานี ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นรูปภาพ นายหรั่ง ปั่นจักรยานพร้อมกับโบกมือสมัยยังมีชีวิต พร้อมกับเขียนข้อความว่า "เช้านี้ ท่าน สส. ได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะคะ 20 ก.ค. 69 เวลา 08.15 น. รักและอาลัยยิ่ง หรั่ง ธุระพล คนบ้านเฮา ต้นโพธิ์ใหญ่ของเรา"
ทั้งนี้ ญาติได้เคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพัก บ้านสระใคร ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
นายหรั่ง ธุระพล ถึงแก่กรรมเวลา 08.15 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอด มานานหลายเดือน
นายหรั่ง ธุระพล เกิดวันที่ 1 เมษายน 2500 อายุ 69 ปี เป็นชาวตำบลเชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยกำเนิด ประวัติทางการเมือง เป็นอดีต นายก อบต.เชียงหวาง 5 สมัย เป็น สส.เขต 3 อุดรธานี 2 สมัย (อ.เพ็ญ, สร้างคอม และ อ.เมือง บางส่วน) ลงสมัคร สส. ครั้งแรกปี พ.ศ. 2550 ในนามพรรคชาติไทย แต่ไม่ได้รับคัดเลือก ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคไทยสร้างไทย ในปี 2566 สมัคร สส.อุดรธานี เขต 3 ได้รับคัดเลือก โดยเป็น สส. โค่นแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทย และเปลี่ยนมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย สมัคร สส.อุดรธานี เขต 3 ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด