xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 13 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.55  น.ครั้งที่ 13 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,519.84 บาท