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“นิพิฏฐ์”ซัดโกงสอบท้องถิ่นเป็นความเลวร้ายขั้นสูงสุดในประเทศ ท้า“ปกรณ์”ทำลายล้างรังโจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 


อยู่ในรังโจรไม่กลายเป็นโจรก็บุญแล้ว

การทุจริตการสอบท้องถิ่น เป็นความเลวร้ายขั้นสูงสุดในประเทศนี้แล้ว

เพราะจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเลวร้ายให้เติบโตและฝังรากลึกในประเทศนี้ต่อไป

ผู้ที่รังเกียจการทุจริตในครั้งนี้และระบายออกมาเป็นคำพูดได้ดีที่สุด น่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย คือ ท่านรองนายกฯ ปกรณ์ นิลประพันธ์

ท่านกล่าวว่า “เหมือนรังโจรที่ชั่วร้าย เป็นการตั้งใจมาโกงตั้งแต่เริ่มเป็นข้าราชการ“

ผมอยากให้ท่านพัฒนา“ความโกรธ” ในการทุจริตนี้ขึ้นเป็นการ”รังเกียจ“ เพราะ ความโกรธต้องการ "แก้ไข" แต่ความรังเกียจต้องการ "ทำลายล้าง“

ผมเชื่อความตั้งใจในการแก้ปัญหาของท่าน เพราะท่านเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผมก็เคยทำงานกฎหมายกับท่านบางเรื่องตอนผมเป็นส.ส. และผมก็แอบชื่นชมท่าน

ท่านรองนายกฯ ก็ทราบว่า “ความอยุติธรรมที่ทำในนามของกฎหมาย คือความเลวร้ายที่สุด"

ในครั้งนี้ ผมถือว่า ท่านเอาตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเดิมพัน มิใช่ เอาตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีเป็นเดิมพัน

หากท่านกวาดล้างเรื่องนี้ได้ ท่านเดินกลับบ้านและกลับไปเป็นกรรมการกฤษฎีกาได้อย่างน่าภูมิใจ

แต่ต้องทำใจว่า  หากท่านกวาดล้างการทุจริตจริงๆ ท่านจะถูกโดดเดี่ยวจากนักการเมือง

เพราะท่านกำลังเข้าไปอยู่ในรังโจร แม้ทุกคนไม่เป็นโจรแต่หลายคนมีโหงวเฮ้งของความเป็นโจร  ท่านลองหันไปดูสิ

อยู่ในรังโจร ท่านไม่กลายเป็นโจรก็บุญแล้ว