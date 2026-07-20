“นิพิฏฐ์”ซัดโกงสอบท้องถิ่นเป็นความเลวร้ายขั้นสูงสุดในประเทศ ท้า“ปกรณ์”ทำลายล้างรังโจร

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
อยู่ในรังโจรไม่กลายเป็นโจรก็บุญแล้ว
การทุจริตการสอบท้องถิ่น เป็นความเลวร้ายขั้นสูงสุดในประเทศนี้แล้ว
เพราะจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเลวร้ายให้เติบโตและฝังรากลึกในประเทศนี้ต่อไป
ผู้ที่รังเกียจการทุจริตในครั้งนี้และระบายออกมาเป็นคำพูดได้ดีที่สุด น่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย คือ ท่านรองนายกฯ ปกรณ์ นิลประพันธ์
ท่านกล่าวว่า “เหมือนรังโจรที่ชั่วร้าย เป็นการตั้งใจมาโกงตั้งแต่เริ่มเป็นข้าราชการ“
ผมอยากให้ท่านพัฒนา“ความโกรธ” ในการทุจริตนี้ขึ้นเป็นการ”รังเกียจ“ เพราะ ความโกรธต้องการ "แก้ไข" แต่ความรังเกียจต้องการ "ทำลายล้าง“
ผมเชื่อความตั้งใจในการแก้ปัญหาของท่าน เพราะท่านเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผมก็เคยทำงานกฎหมายกับท่านบางเรื่องตอนผมเป็นส.ส. และผมก็แอบชื่นชมท่าน
ท่านรองนายกฯ ก็ทราบว่า “ความอยุติธรรมที่ทำในนามของกฎหมาย คือความเลวร้ายที่สุด"
ในครั้งนี้ ผมถือว่า ท่านเอาตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเดิมพัน มิใช่ เอาตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีเป็นเดิมพัน
หากท่านกวาดล้างเรื่องนี้ได้ ท่านเดินกลับบ้านและกลับไปเป็นกรรมการกฤษฎีกาได้อย่างน่าภูมิใจ
แต่ต้องทำใจว่า หากท่านกวาดล้างการทุจริตจริงๆ ท่านจะถูกโดดเดี่ยวจากนักการเมือง
เพราะท่านกำลังเข้าไปอยู่ในรังโจร แม้ทุกคนไม่เป็นโจรแต่หลายคนมีโหงวเฮ้งของความเป็นโจร ท่านลองหันไปดูสิ
อยู่ในรังโจร ท่านไม่กลายเป็นโจรก็บุญแล้ว