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ราคาทองคำครั้งที่ 10 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.39  น.ครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,474.36 บาท