ศาลอนุญาตรวมสำนวนดิไอคอน "บอสมิน-บอสแซม" เข้ากับคดีหลัก นัดสืบพยาน 4 ส.ค.

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ แซม และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ มิน 2 นักแสดงชื่อดัง จำเลยในคดีฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มดิไอคอนกรุ๊ป ที่ก่อนหน้านี้ได้นำตัวทั้งคู่มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 27 เมษายน ก่อนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวในวงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ในวันดังกล่าว ทนายความของ น.ส.พีชญา ให้ข้อมูลว่า เป็นคดีที่แตกออกมาจากคดีหลักดิไอคอน ทำให้มีการนัดตรวจหลักฐานในวันที่ 20 กรกฎาคม แต่ปรากฏว่า วันนี้การนัดตรวจหลักฐานได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และคดีนี้ถูกนำไปรวมกับคดีหลักซึ่งดำเนินการไปถึงชั้นสืบพยาน ทำให้ไม่มีการตรวจหลักฐานและเป็นการนัดสืบพยานในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.