คุก 1 เดือน รอลงโทษ 1 ปี "เนติวิทย์" อารยะขัดขืนไม่เกณฑ์ทหาร

เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน" ได้เผยแพร่ข่าว เวลา 09.30 น. นัดฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแขวงสมุทรปราการ ของนายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ซึ่งแสดงอารยขัดขืนไม่เข้าเกณฑ์ทหาร โดยได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่า การเกณฑ์ทหารขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายเนติวิทย์ ที่ถูกฟ้องในข้อหาหลีกเลี่ยงไม่เกณฑ์ทหาร
ก่อนหน้านี้ทนายได้มีการส่งคำร้องขอเปลี่ยนนัดเพื่อให้ศาลอ่านคำพิพากษาเลยตามความประสงค์ของจำเลย ศาลจึงอ่านคำพิพากษา ว่า จำเลยมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเข้าคัดเลือกการรับราชการทหารตามที่โจทก์นำสืบ ที่จำเลยอ้างว่า พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ ขัดต่อธรรมนูญศาล ก็มีคำวินิจฉัยแล้วว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่เข้ารับราชการทหารด้วยเหตุแห่งความเชื่อทางศาสนาและมโนธรรมสำนึก ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในการกระทำความผิด ข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ มาตรา 27 และ มาตรา 45 ให้จำคุก 6 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษ 1 ปี
ทั้งนี้ นายเนติวิทย์ ได้แชร์ข่าวและโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า "เป็นเรื่องธรรมดาที่จะแพ้ ทรงผมนักเรียนก็ไม่ได้แก้สำเร็จกันในวันเดียวหรือตอนผมเป็นนักเรียน แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ยอมแพ้และมีความเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะทำสำเร็จครับ ก็ถือเป็นอิฐก้อนหนึ่งในหนทางอีกยาวไกล"