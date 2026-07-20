ผบ.ตร.ประชุมคณะทำงาน เร่งตรวจสอบพยานหลักฐาน-รายละเอียดข้อ กม.คดีโกงสอบท้องถิ่น

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน รวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุม เพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้กับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์นี้ (24 ก.ค.) เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามอำนาจหน้าที่ภายใน 30 วัน
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดี พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 11 คน โดยทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกพบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
สำหรับบุคคลทั้ง 11 คน แบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 คน และพนักงานบริษัทเอกชน 2 คน หนึ่งในนั้นคือ นายฉัตรพิสุทธิ์ หรือ เต้ย ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหา