กษ.เดินหน้าแก้ปัญหา "ปลาหมอคางดำ" ประสาน อว.นำงานวิจัยสนับสนุนควบคุมการแพร่ระบาด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ โดยเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
• ควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำ เพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศ
• ฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่น การแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาป่น เพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่น รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ
นายสุริยะ ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการคุ้มครองระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และลดผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน