ค่าไฟใหม่ภาคครัวเรือนเริ่มใช้ ส.ค.นี้ บิลรอบ 14 ก.ย.200 หน่วยแรกเหลือ 3 บาท

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ว่า ได้หารือร่วมกับทั้งสองหน่วยงานเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินมาตรการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือน โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคม และเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่ 14 กันยายน 2569 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสิทธิและรายละเอียดของมาตรการอย่างทั่วถึง
สำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ ผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิใช้อัตราค่าไฟ 200 หน่วยแรกในราคา 3 บาทต่อหน่วย ขณะที่ผู้ใช้ไฟที่ได้รับสิทธิอัตราพิเศษเดิม เช่น กลุ่มผู้ใช้ไฟ 15 หน่วยแรก หรือ 35 หน่วยแรก ยังคงใช้อัตราเดิม ส่วนผู้ใช้ไฟเกิน 200 หน่วย จะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้า
พร้อมกันนี้ จะยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน ทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ 9 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟได้ตามมาตรการเดิม
รัฐบาลยังขยายสิทธิให้ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ บ้านเช่า และผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว ได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม โดยหากผู้ให้เช่าคิดค่าไฟไม่เป็นธรรม ผู้เช่าสามารถแจ้งการไฟฟ้าหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเข้าตรวจสอบได้
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยกระดับการให้บริการรองรับการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการเชื่อมต่อระบบและการรับซื้อไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบ รวมทั้งเตรียมหารือกับสถาบันการเงินเพื่อจัดทำมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง Solar Rooftop ในอนาคต
ด้านนายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) กล่าวว่า MEA พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบคำนวณค่าไฟ ระบบออกใบแจ้งค่าไฟ และการให้บริการประชาชน เพื่อรองรับการใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่การใช้ไฟเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่ 14 กันยายน 2569 พร้อมยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ