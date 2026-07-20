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หุ้นไทยปิดภาคเช้า -2.08 จุด มูลค่าซื้อขาย 48,422.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 2.08 จุด หรือ -0.13% ที่ระดับ 1,636.96 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48,422.35 ล้านบาท