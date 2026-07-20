ผบก.น.2 เตรียมประชุมชุดทำคดีไฟไหม้โรงเบียร์ สอบ จนท.เขตจตุจักรตรวจเอกสารอนุญาตเปิดกิจการ

พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 เปิดเผยว่า วันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ในเวลาประมาณ 16.30 น. ขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 140 ปาก จำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร ซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารประกอบกิจการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต และการตรวจร้านมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวน เพื่อประกอบคำให้การ
ส่วนตัวแทนของร้าน ขณะนี้สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้าน รวมถึงพนักงานร้านแล้วบางส่วน คงเหลือเจ้าของร้าน ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส หากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนจะเข้าไปสอบปากคำ โดยขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใด แต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุม
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใคร จะดำเนินคดีทั้งเจ้าของร้าน และผู้ที่ปล่อยปละละเลย ไม่เข้มงวดการประกอบกิจการ แต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน ซึ่งคณะทำงานชุดทำคดีได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเวลาประมาณ 16.30 น. ของทุกวัน