PEA เปิดลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องและผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ปี 2569 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ทันที
ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ปี 2569 ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ของ PEA ที่ https://welfareregis.pea.co.th/ หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1129 PEA Contact Center
สำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ทันที
ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ปี 2569 ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ของ PEA ที่ https://welfareregis.pea.co.th/ หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1129 PEA Contact Center