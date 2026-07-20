อัปเดตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ฯ ยอดดับ 34 ราย ทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมด

สำนักงานเขตจตุจักร อัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหาร "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ข้อมูล ณ เวลา 10.26 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย
• ทราบอัตลักษณ์แล้ว 34 ราย
• มีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง(กลุ่มสีแดง) เสียชีวิตเพิ่ม รวม 7 ราย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 70 ราย
• กลุ่มอาการสีแดง (อาการรุนแรง) 13 ราย
• กลุ่มอาการสีเหลือง (อาการปานกลาง) 9 ราย
• กลุ่มอาการสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 48 ราย
ส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร. 0 2513 9713