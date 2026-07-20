ไทยเสี่ยงวิกฤตแล้ง ทั้งประเทศมีน้ำใช้ได้ 37% เขื่อนป่าสักฯ เหลือแค่ 13%

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ดังนี้
สถานการณ์ฝนสูงสุด รายภาค
ภาคเหนือ จ.เชียงราย (63) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ (38) ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (27) ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี (34) ภาคตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (33) และ ภาคใต้ จ.นราธิวาส (67)
วันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย
คาดการณ์ : ช่วงวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และด้านตะวันตกของภาคกลาง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม
ปริมาณน้ำรวม: 56% ของความจุเก็บกัก (44,852 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ: 37% (20,729 ล้าน ลบ.ม.)
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค
ภาคเหนือ: มีปริมาณน้ำ 14,424 ล้าน ลบ.ม. (52%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีปริมาณน้ำ 5,346 ล้าน ลบ.ม. (44%)
ภาคกลาง: มีปริมาณน้ำ 521 ล้าน ลบ.ม. (28%)
ภาคตะวันออก: มีปริมาณน้ำ 1,292 ล้าน ลบ.ม. (41%)
ภาคตะวันตก: มีปริมาณน้ำ 18,577 ล้าน ลบ.ม. (66%)
ภาคใต้: มีปริมาณน้ำ 4,692 ล้าน ลบ.ม. (61%)
สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ภูมิพล: มีปริมาณน้ำ 7,186 ล้าน ลบ.ม. (53%)
สิริกิติ์: มีปริมาณน้ำ 4,925 ล้าน ลบ.ม. (52%)
แควน้อยบำรุงแดน: มีปริมาณน้ำ 227 ล้าน ลบ.ม. (24%)
ป่าสักชลสิทธิ์: มีปริมาณน้ำ 111 ล้าน ลบ.ม. (13%)
สถานการณ์ฝนสูงสุด รายภาค
ภาคเหนือ จ.เชียงราย (63) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ (38) ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (27) ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี (34) ภาคตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (33) และ ภาคใต้ จ.นราธิวาส (67)
วันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย
คาดการณ์ : ช่วงวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และด้านตะวันตกของภาคกลาง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม
ปริมาณน้ำรวม: 56% ของความจุเก็บกัก (44,852 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ: 37% (20,729 ล้าน ลบ.ม.)
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค
ภาคเหนือ: มีปริมาณน้ำ 14,424 ล้าน ลบ.ม. (52%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีปริมาณน้ำ 5,346 ล้าน ลบ.ม. (44%)
ภาคกลาง: มีปริมาณน้ำ 521 ล้าน ลบ.ม. (28%)
ภาคตะวันออก: มีปริมาณน้ำ 1,292 ล้าน ลบ.ม. (41%)
ภาคตะวันตก: มีปริมาณน้ำ 18,577 ล้าน ลบ.ม. (66%)
ภาคใต้: มีปริมาณน้ำ 4,692 ล้าน ลบ.ม. (61%)
สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ภูมิพล: มีปริมาณน้ำ 7,186 ล้าน ลบ.ม. (53%)
สิริกิติ์: มีปริมาณน้ำ 4,925 ล้าน ลบ.ม. (52%)
แควน้อยบำรุงแดน: มีปริมาณน้ำ 227 ล้าน ลบ.ม. (24%)
ป่าสักชลสิทธิ์: มีปริมาณน้ำ 111 ล้าน ลบ.ม. (13%)