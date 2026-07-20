กปน.แจ้ง 22 ก.ค. น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ถ.บรรทัดทอง

ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง ปรับปรุงระบบท่อประธานตามแผน การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประธานตามแผน ในพื้นที่บริเวณคลองแสนแสบ ถนนบรรทัดทอง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• ถนนพระรามที่ 1 ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ถึงแยกเจริญผล
• ถนนบรรทัดทอง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเพชรพระราม ถึงแยกเจริญผล
• ถนนพระรามที่ 6 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกพงษ์พระราม ถึงแยกอุรุพงษ์
• ถนนพญาไท ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่คลองแสนแสบ ถึงซอยพญานาค
• ถนนเพชรบุรี ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกเพชรพระราม ถึงแยกยมราช
กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือจากประชาชน สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา กปน. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประปา เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ
อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือ Call Center “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง