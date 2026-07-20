สงครามอิหร่าน-สหรัฐฯ ยังไม่มีแววสิ้นสุด ทหารมะกันดับเพิ่ม 1 ราย

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เปิดเผยในวันอาทิตย์ (19 ก.ค.) ว่า มีทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งนับเป็นรายที่ 3 ของการสู้รบระลอกล่าสุดกับอิหร่าน ส่งผลให้ยอดรวมของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
CENTCOM ระบุในแถลงการณ์ว่า กองกำลังสหรัฐฯ พบร่างที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ในจุดที่เกิดการโจมตีในจอร์แดน ซึ่งคร่าชีวิตทหาร 2 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. และกำลังดำเนินการเพื่อระบุอัตลักษณ์ของร่างดังกล่าว ส่วนทหารรายที่ 3 เสียชีวิตในอิรักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (18 ก.ค.) ในระหว่างการกู้ระเบิดจากโดรนของอิหร่านที่ถูกยิงตก โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้ทำให้ยอดรวมของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
CENTCOM ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งการให้กองกำลังทหารสหรัฐฯ เปิดฉากการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันเสาร์ เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ และตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่เปิดฉากโจมตีทหารอเมริกันในจอร์แดนเมื่อคืนก่อน
การสู้รบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่อิหร่านและสหรัฐฯ ได้ทำร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามกับอิหร่านอาจกำลังเข้าสู่ระยะใหม่ที่รุนแรงและอันตราย ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ความปั่นป่วนอีกครั้ง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน ได้ออกประกาศเตือนภัยด้านความมั่นคงเมื่อวันอาทิตย์ โดยระบุว่าทางการจอร์แดนได้อพยพผู้คนออกจากสนามบินนานาชาติและท่าเรือในเมืองอากาบา อันเนื่องมาจากภัยคุกคาม