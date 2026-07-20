เริ่มวันนี้! เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา ย้ำผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมย้ำว่า ผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยกำหนดให้ 1 บ้าน (เลขที่บ้าน) ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ หากค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมด
สำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิม ซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี 2569 สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 20–25 กรกฎาคม 2569 เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปา ประจำเดือนกันยายน 2569 โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้
ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม–25 กันยายน 2569 เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official Account : @PWAThailand หรือ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศ โดยในช่วงเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม–30 กันยายน 2569 จะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00–18.30 น. รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
นางสาวลลิดา ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปา และได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างครบถ้วน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยกำหนดให้ 1 บ้าน (เลขที่บ้าน) ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ หากค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมด
สำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิม ซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี 2569 สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 20–25 กรกฎาคม 2569 เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปา ประจำเดือนกันยายน 2569 โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้
ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม–25 กันยายน 2569 เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official Account : @PWAThailand หรือ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศ โดยในช่วงเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม–30 กันยายน 2569 จะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00–18.30 น. รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
นางสาวลลิดา ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปา และได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างครบถ้วน