รัฐบาลเตรียมจัดงาน 'THAILAND²' โชว์ผลงาน 5 กระทรวง ครบรอบ 90 วัน

ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า งาน "THAILAND² ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์” ถือเป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการผนึกกำลังของ 5 กระทรวงหลัก ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทย ทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ และพลิกโฉมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับโลกยุคใหม่ โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เวลา 13:00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเป็นประธานเปิดงานนี้
สำหรับแนวคิด "ยกกำลังสอง" หรือการเติบโตแบบทวีคูณนี้ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มโอกาสเรียนรู้ ด้วยการกระจายทุนและการศึกษาให้เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผลิตแรงงานทักษะสูงให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ดิจิทัล, AI, พลังงานใหม่ รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายในงาน THAILAND² ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์ นี้ จะมีการนำเสนอผลงานครบรอบ 90 วัน และนโยบายด้านการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม จาก 5 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงแรงงาน รวมทั้งมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ร่วมงาน เพื่อรวมพลังยกระดับศักยภาพคนไทยร่วมกัน ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี หรือติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของกระทรวง อว.