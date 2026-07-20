เตือนคนไทยในจอร์แดน-อิรัก-ปาเลสไตน์ เพิ่มความระมัดระวังในห้วงความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan เผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 6 เรื่อง การปฏิบัติตนสำหรับคนไทยในห้วงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน โดยระบุว่า
ตามที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้กลับมาสู้รบกันอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 โดยสหรัฐอเมริกาได้โจมตีเป้าหมายต่าง ๆ ในอิหร่านอย่างต่อเนื่อง ทำให้อิหร่านตอบโต้โดยการโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาและเป้าหมายต่าง ๆ ที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกาในประเทศรอบอ่าวเปอร์เซีย รวมทั้งจอร์แดน และอิรัก โดยเฉพาะภูมิภาคเคอร์ดิสถานแห่งอิรัก (เมืองเออร์บิลและเมืองสุไลมานีย์) นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคนไทยในจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์ จึงขอแจ้งให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติ ดังนี้
- ขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำของทางการจอร์แดนและอิรัก รวมทั้งคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด
- เมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้า ขอให้ (1) อาศัยในที่พัก โดยควรออกห่างจากบริเวณหน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า และระเบียงบ้าน (2) หากอยู่ระหว่างการขับขี่รถยนต์ ขอให้พยายามจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัย และนั่งรอในรถโดยไม่ต้องตื่นตระหนก และ (3) หากพบซากของขีปนาวุธหรือโดรนที่ตกหล่นบนพื้นดิน ขอให้รายงานต่อทางการจอร์แดน และหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุดังกล่าว
- พิจารณาจัดเตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับบริโภคและอุปโภคในระยะเวลา 1 สัปดาห์
- ในระหว่างนี้ หากมีกำหนดจะเดินทางโดยเครื่องบิน ขอให้ติดต่อกับสายการบินเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินของตนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปที่สนามบินด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรัก แต่มีการปิดให้บริการหรือเลื่อนการให้บริการของบางสายการบินในภูมิภาค
- ในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานทูตฯ ได้ที่ +962 777 555 050 หรือที่ facebook Royal Thai Embassy in Amman (https://www.facebook.com/RTEamman) กลุ่ม Line หรือ WhatsApp ฃของสถานเอกอัครราชทูตฯ