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เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 33.68 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เงินบาทเปิดเช้านี้ (20 ก.ค.) ที่ระดับ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 33.63 บาทต่อดอลลาร์