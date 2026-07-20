กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 19.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 24 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางรัก 23.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตสัมพันธวงศ์ 23.5 มคก./ลบ.ม.
4. เขตราชเทวี 23.5 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 23.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางกอกใหญ่ 23.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราษฎร์บูรณะ 23 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางขุนเทียน 22.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน 22.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตพระนคร 22.6 มคก./ลบ.ม.
11. เขตสาทร 22.5 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางคอแหลม 22.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 15.8 - 22.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 13.9 - 24 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 12.6 - 23.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 15.5 - 23.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 14.4 - 23.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 15.2 - 23 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี